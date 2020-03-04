В Челябинской области мужчина провоцировал полицейских и снимал их реакцию на камеру

4 Март 2020 2020-03-04T14:24:27+03:00

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Житель Златоуста пришел в опорный пункт полиции, чтобы подать заявление, но сотрудники его принимать отказались. Мужчина начал кричать и даже залез на стол. Своей беспредел он снял на видео, которое появилось в группе «ЧП Златоуст».

— Заявление принимай! Стул мне предложи! Работу выполняй! — повторял провокатор.

Как сообщается в комментарии к видео, златоустовец пришел к участковым для подачи заявления в часы приема граждан.

— В один из январских дней данный опорный пункт начал вести прием граждан на полчаса позже, хотя по графику и так прием граждан в выходные дни всего один час. По этому поводу молодой человек и сделал ранее обращение в дежурную часть. Видимо кому-то дали нагоняй и это привлекло к столь агрессивному поведению сотрудников в тот злополучный вечер, — говорится в комментарии к видеозаписи в сообществе «ЧП Златоуст».

Чем закончился конфликт, на видео нет. Как утверждает автор поста, мужчину зажали в угол, он попытался выйти из кабинета, но полицейские уронили его лицом в пол, надели наручники, несколько раз ударили, забрали телефон и обвинили в нападении на полицейского и ударе якобы сотрудника кулаком в грудь.

Буйного гражданина решили задержать, но он начал сопротивляться. В результате он заявил, что полицейские его избили. Теперь в ситуации разбирается Следственный комитет.

— Данный случай имел место. Мужчина пришел в отдел полиции и напал на сотрудника. По факту применения силы в отношении представителя власти расследуется уголовное дело, — старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Как рассказали в местной полиции, данный мужчина — человек конфликтный. Он неоднократно бил свою жену. Участковые неоднократно проводили с ним воспитательные беседы, но все бесполезно.

Житель Челябинской области обвинил полицейских в избиении.

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ИСТОЧНИК KP.RU