«Взорвались баллоны». На заправке в Челябинске разнесло маршрутку

4 Март 2020 2020-03-04T15:06:00+03:00

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Маршрутный ПАЗ разорвало во время заправки. ЧП произошло в Ленинском районе.

— Маршрутка 66, рванули баллоны на метановой АЗС, — сообщил автор фото в группе «Подслушано КПЗиС / г.Челябинск».

Директор предприятия-перевозчика «Урал-Дом» Альфия Даутова отказалась разговаривать с журналистом КП-Челябинск.

В МЧС пояснили, что во время заправки и пассажиров в маршрутке не было. Водитель не пострадал.

— Взрыва не было. Произошла разгреметизация по шву баллона без последующего горения, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Сама автозаправка осталась цела.

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ИСТОЧНИК KP.RU