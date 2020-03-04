«Взорвались баллоны». На заправке в Челябинске разнесло маршрутку
Маршрутный ПАЗ разорвало во время заправки. ЧП произошло в Ленинском районе.
— Маршрутка 66, рванули баллоны на метановой АЗС, — сообщил автор фото в группе «Подслушано КПЗиС / г.Челябинск».
Директор предприятия-перевозчика «Урал-Дом» Альфия Даутова отказалась разговаривать с журналистом КП-Челябинск.
В МЧС пояснили, что во время заправки и пассажиров в маршрутке не было. Водитель не пострадал.
— Взрыва не было. Произошла разгреметизация по шву баллона без последующего горения, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.
Сама автозаправка осталась цела.
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ИСТОЧНИК KP.RU