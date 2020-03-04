2020-03-04T15:33:48+03:00
Происшествия

В Челябинске нашли финансовую пирамиду

Организация обещала огромные деньги за вложения
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Наказание создателям пирамиды будет зависеть от количества украденных денегНаказание создателям пирамиды будет зависеть от количества украденных денегФото: Мария ЛЕНЦ
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МММ 21 века: сотрудники Банка России нашли финансовую пирамиду в Челябинской области. Как рассказали эксперты, псевдоорганизация привлекала людей через социальные сети.

Злоумышленники еще с 2019 года предлагали пользователям вложить свои деньги в компанию, обещая огромные проценты. Однако обещанного сверхдохода вкладчики так и не дождались. Тогда же пирамиду обратили внимание правоохранители.

Как рассказали сотрудники Банка России, сейчас против организаторов возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве. Их наказание зависит от того, сколько людей вложиться в псевдофирму — от двух до десяти лет лишения свободы, плюс штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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