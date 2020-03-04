2020-03-04T15:35:13+03:00
Общество

Число бешеных животных в Челябинской области выросло на треть

Заражаются кошки и лисы
Ангелина ЗАКИРОВА
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Бешенством заражаются кошки и лисы. Фото: РоссельхознадзорБешенством заражаются кошки и лисы. Фото: Россельхознадзор
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В Челябинской области с начала года обнаружено 14 бешеных животных. Это показатель вырос на треть в сравнении с прошлым годом. В конце февраля погибло четверо животных. Нязепетровске и в Еманжелинске умерли кошки, в районе Озерска и Троицка — лисы.

— Населенные пункты, где зарегистрированы смерти животных от бешенства, распоряжением Правительства Челябинской области введен карантин. Пункты объявлены неблагополучными, — рассказали в Россельхознадзоре.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БЕШЕНСТВА

— сделайте прививку против бешенства своим животным и регулярно показывайте их ветеринару;

— следите за домашними питомцами;

— не трогайте диких животных.

ПРИЗНАКИ БЕШЕНСТВА

— потеря страха перед людьми,

— чрезмерная агрессивность;

— боязнь свет;

— апатия;

— течение из рта, носа или глаз.

Немедленно сообщайте ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных хищниками, а также о случаях необычного поведения или внезапной смертности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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