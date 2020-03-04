Число бешеных животных в Челябинской области выросло на треть
В Челябинской области с начала года обнаружено 14 бешеных животных. Это показатель вырос на треть в сравнении с прошлым годом. В конце февраля погибло четверо животных. Нязепетровске и в Еманжелинске умерли кошки, в районе Озерска и Троицка — лисы.
— Населенные пункты, где зарегистрированы смерти животных от бешенства, распоряжением Правительства Челябинской области введен карантин. Пункты объявлены неблагополучными, — рассказали в Россельхознадзоре.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БЕШЕНСТВА
— сделайте прививку против бешенства своим животным и регулярно показывайте их ветеринару;
— следите за домашними питомцами;
— не трогайте диких животных.
ПРИЗНАКИ БЕШЕНСТВА
— потеря страха перед людьми,
— чрезмерная агрессивность;
— боязнь свет;
— апатия;
— течение из рта, носа или глаз.
Немедленно сообщайте ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных хищниками, а также о случаях необычного поведения или внезапной смертности.
ИСТОЧНИК KP.RU