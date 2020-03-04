В мэрии Челябинска прокомментировали, почему стена подземки превратилась в водопад
Огромные сугробы, скопившиеся за зиму, начали таять. Из-за чего сточные воды протекли прямо в подземный переход и полились из стены.
За переход отвечал предприниматель, арендовавший его у города. Арбитражный суд признал его банкротом еще в прошлом году, поэтому больше отношения к подземке предприниматель не имеет.
— В результате очистки от снега пешеходного тротуара уборочной техникой сформировалась снежная масса и, учитывая обильное таяние снега, произошло протекание сточных вод в данный подземный пешеходный переход, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. — В настоящее время управляющей компанией осуществляются мероприятия по уборке снежной массы с данного пешеходного тротуара.
Напомним, в соцсетях появился ролик с подписью: «В Челябинске появилась новая достопримечательность — писающий подземный переход. Импровизированный арт-объект засняли на остановке «Детский мир».
В Челябинске появился писающий подземный пешеходный переход.Видео: Регион-74 Челябинск, vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU