2020-03-04T15:31:12+03:00
Общество

В мэрии Челябинска прокомментировали, почему стена подземки превратилась в водопад

Горожане прозвали новый арт-объект «писающий переход»
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: «Регион-74. Челябинск»/vk.comФото: «Регион-74. Челябинск»/vk.com
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Огромные сугробы, скопившиеся за зиму, начали таять. Из-за чего сточные воды протекли прямо в подземный переход и полились из стены.

За переход отвечал предприниматель, арендовавший его у города. Арбитражный суд признал его банкротом еще в прошлом году, поэтому больше отношения к подземке предприниматель не имеет.

— В результате очистки от снега пешеходного тротуара уборочной техникой сформировалась снежная масса и, учитывая обильное таяние снега, произошло протекание сточных вод в данный подземный пешеходный переход, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. — В настоящее время управляющей компанией осуществляются мероприятия по уборке снежной массы с данного пешеходного тротуара.

Напомним, в соцсетях появился ролик с подписью: «В Челябинске появилась новая достопримечательность — писающий подземный переход. Импровизированный арт-объект засняли на остановке «Детский мир».

В Челябинске появился писающий подземный пешеходный переход.Видео: Регион-74 Челябинск, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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