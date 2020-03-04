Губернатор Алексей Текслер в Москве обсудил тему обманутых дольщиков

4 Март 2020 2020-03-04T16:06:53+03:00

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В Москве прошла встреча генерального директора АО «Дом.РФ» Виталия Мутко и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Темой разговора, как сообщает пресс-служба губернатора, стала реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» и вопросы помощи пострадавшим дольщикам.

На Южном Урале при поддержке «ДОМ.РФ» работает областной фонд защиты прав участников долевого строительства. По поручению губернатора в 2020-2021 гг фонд получит из бюджета по 537,9 млн. руб.

— Мы ждем решений, для того чтобы более активно начать заходить на стройку или выплачивать компенсации дольщикам. Уверен, благодаря встрече мы процесс можем ускорить, — подчеркнул губернатор.

В регионе сданы семь долгостроев. Ключи от квартир получили 1 220 дольщиков. Введены в эксплуатацию еще четыре потенциально проблемных дома: застройщик более чем на полгода нарушил сроки передачи квартир собственникам.

У банка «ДОМ.РФ» есть потенциал для участия в региональных программах поддержки молодых семей и ученых. С Мутко губернатор договорился об организации на базе «ДОМ.РФ» от региона обучения архитекторов и специалистов по развитию городской среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU