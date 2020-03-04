«Территория бизнеса» бесплатно поможет фермерам подготовить бизнес-план и получить грант

4 Март 2020 2020-03-04T16:26:58+03:00

В 2019 году на эти цели Центру компетенций было перечислено 3,5 млн рублей

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В преддверии конкурсов на получение грантов и субсидий в рамках региональных программ поддержки фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов бесплатные услуги по подготовке пакета документов предлагает южноуральский Центр компетенций. Эта структура создана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на базе регионального Фонда развития предпринимательства «Территория бизнеса».

По линии Министерства сельского хозяйства в Челябинской области ежегодно реализуется несколько проектов целевой поддержки фермеров, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных сельских предпринимателей. Это гранты начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам, субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гранты «Агростартап». Для участия в конкурсном отборе на право получения грантов или субсидий требуется грамотно составить необходимую документацию. Помочь в этом фермерам готовы в Центре компетенций, который в рамках региональной составляющей национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» получает субсидии на информационно-консультативную, методическую работу с субъектами малого предпринимательства. В 2019 году на эти цели Центру компетенций было перечислено 3,5 млн рублей.

Специалисты Центра компетенций готовы помочь сельским предпринимателям в решении широкого круга вопросов. В первую очередь, это ведение предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, приобретение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, их оформления в собственность или аренду, вопросы по финансовому планированию (бюджетирование, налогообложение, бухгалтерские услуги), по правилам организации и работы кооперативов.

Центр также проводит обучение в рамках «Школа Фермера»: обучение основам законодательства в сельскохозяйственной кооперации, правила организации работы кооператива, — организует семинары, совещания, конференции для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных кооперативов.

В Центре компетенций помогут подготовить и оформить документы, необходимые для регистрации, реорганизации и ликвидации предпринимательской деятельности в органах Федеральной налоговой службы, для участия субъектов МСП и СХК в программах государственной поддержки, реализуемых на муниципальном, региональном и федеральных уровнях, мероприятиях федерального проекта (разработка бизнес-плана, составление финансового-экономического обоснования планируемого к реализации проекта). Одна из услуг Центра компетенций — разработка и распространение типовой документации, в том числе учредительных документов для организации и развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. Все предоставляемые услуги для получателей бесплатны!

Для получения любой из указанных услуг заявителю необходимо подать заявку на сайте, либо через электронную почту cpf@fond74.ru, или по телефону: 8-800-350-24-74. Специалисты центра: Елена Игоревна Азарова, Ирина Сайфулловна Асанова.

ИСТОЧНИК KP.RU