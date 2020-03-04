2020-03-04T18:05:43+03:00
Общество

В челябинском аэропорте начали монтаж новых павильонов

Рынок из 90-х превратят в современное торговое пространство
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Работы только начались. Фото: сотрудник аэропортаРаботы только начались. Фото: сотрудник аэропорта
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Жалобы на ряды павильонов, которые провожают челябинцев на самолет, скоро уйдут в прошлое. В аэропорте Челябинск начали строить современную торговую галерею.

Сейчас в стерильной зоне только начали монтаж. Однако первые фотографии уже говорят о том, что новые павильоны готовят по первоначальному проекту. Торговые ряды позволят посетителям аэропорта любоваться видами с панорамных окон, а также не будут создавать имитацию рынка из 90-х.

Напомним, что изначально на сельпо на втором этаже пожаловался «Челябинский урбанист» Лев Владов. Сотрудники аэропорта тогда рассказали, что оборудование просто не доставили в сроки и скоро все прилавки подгонят под торговую галерею, однако ларьки оставались там даже в феврале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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