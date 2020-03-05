«Нормально у нас тут»: горожане ответили известному архитектору, раскритиковавшему Челябинск
Фраза президента Союза архитекторов Николая Шумакова в адрес Челябинска задела многих горожан. Напомним, он сказал в одном из интервью: «Там жить невозможно. Там не могут нормально существовать люди. А в город Коркино, где я родился, даже заехать страшно».
— Нормально у нас тут, — ответил архитектору подписчик группы «Комсомольская правда — Челябинск» в ВК Андрей Андреев.
Правда, это был сарказм, так как дальше он добавил: «Ларьки на газонах, сугробы…»
— Неправильно это — так говорить про свою малую родину! — комментируют подписчики группы «Типичный Челябинск» в ВК. — С московской колокольни прям-таки увидел, как живут здесь. Давайте не будем дружно втаптывать в грязь наш город.
Но также многие горожане пишут, что Шумков сказал правду.
— Я очень люблю родной город, но через слезы мне отсюда уже бежать хочется! — оставила комментарий Ирина Дегтярева.
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ИСТОЧНИК KP.RU