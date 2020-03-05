2020-03-05T07:29:28+03:00
Общество

«Нормально у нас тут»: горожане ответили известному архитектору, раскритиковавшему Челябинск

Специалист сказал, что в столице Южного Урала «невозможно жить» [Первый отклик]
Ирина КАРЕЛИНА
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Архитектор Николай Шумков и экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский.Архитектор Николай Шумков и экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
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Фраза президента Союза архитекторов Николая Шумакова в адрес Челябинска задела многих горожан. Напомним, он сказал в одном из интервью: «Там жить невозможно. Там не могут нормально существовать люди. А в город Коркино, где я родился, даже заехать страшно».

— Нормально у нас тут, — ответил архитектору подписчик группы «Комсомольская правда — Челябинск» в ВК Андрей Андреев.

Правда, это был сарказм, так как дальше он добавил: «Ларьки на газонах, сугробы…»

— Неправильно это — так говорить про свою малую родину! — комментируют подписчики группы «Типичный Челябинск» в ВК. — С московской колокольни прям-таки увидел, как живут здесь. Давайте не будем дружно втаптывать в грязь наш город.

Но также многие горожане пишут, что Шумков сказал правду.

— Я очень люблю родной город, но через слезы мне отсюда уже бежать хочется! — оставила комментарий Ирина Дегтярева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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