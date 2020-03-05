«Это подвал или палата?»: в соцсети попали ужасные снимки из стационара в Челябинской области
Житель Озерска выложил в социальные сети фото больницы, в которой он проходит лечение.
Кадры напоминают печальные ролики из передачи «Наша Russia»: со стен сыплется штукатурка, деревянные двери и окна облуплены, на металлической батарее глубокие сколы...
— Это палата или подвал? — недоумевают подписчики паблика «Город Озерск» во Вконтакте.
Такие окна и открывать, наверное, страшно. Фото: сообщество "Город Озерск".
Впрочем, многие замечают, что таких больниц по России немало. Есть они и в Челябинской области.
— Это не в одной больнице Озерска. Скидывайте больше фото, в каких палатках, в каких условиях находятся наши больные. Может, тогда на них внимания обратят, — предлагает Андрей Сысков.
Можно предположить, что это двери на лестницу. Фото: сообщество "Город Озерск".
Так как город закрытый, стационар ЦМСЧ 71, где и сделаны снимки, не подчиняется областному минздраву. Получить комментарий в ранний час не удалось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU