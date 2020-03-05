2020-03-05T06:18:08+03:00
Общество

«Это подвал или палата?»: в соцсети попали ужасные снимки из стационара в Челябинской области

Читатели паблика предлагают флешмоб — выложить снимки из других больниц области
Лидия ПЕСКОВА
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Здесь больные и лечатся. Фото: сообщество "Город Озерск".Здесь больные и лечатся. Фото: сообщество "Город Озерск".
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Житель Озерска выложил в социальные сети фото больницы, в которой он проходит лечение.

Кадры напоминают печальные ролики из передачи «Наша Russia»: со стен сыплется штукатурка, деревянные двери и окна облуплены, на металлической батарее глубокие сколы...

— Это палата или подвал? — недоумевают подписчики паблика «Город Озерск» во Вконтакте.

Такие окна и открывать, наверное, страшно. Фото: сообщество "Город Озерск".

Такие окна и открывать, наверное, страшно. Фото: сообщество "Город Озерск".

Впрочем, многие замечают, что таких больниц по России немало. Есть они и в Челябинской области.

— Это не в одной больнице Озерска. Скидывайте больше фото, в каких палатках, в каких условиях находятся наши больные. Может, тогда на них внимания обратят, — предлагает Андрей Сысков.

Можно предположить, что это двери на лестницу. Фото: сообщество "Город Озерск".

Можно предположить, что это двери на лестницу. Фото: сообщество "Город Озерск".

Так как город закрытый, стационар ЦМСЧ 71, где и сделаны снимки, не подчиняется областному минздраву. Получить комментарий в ранний час не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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