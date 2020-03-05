Водитель маршрутки в Зауралье ищет девочку, которая подарила ему мягкую игрушку

5 Март 2020 2020-03-05T06:29:58+03:00

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Эту трогательную историю рассказала в группе «ВКонтакте» супруга водителя маршрутного такси в Кургане.

— 3 марта в ПАЗ маршрута 320 примерно в 15 часов на остановке «Первая горбольница» села удивительная девочка. Она спросила кондуктора, есть ли у нее дети. На что та ответила, что они уже взрослые. Тогда она обратилась к водителю с тем же вопросом, — рассказывает Анна Васильева в группе «Типичный Курган» в ВК. — А у нас двое детей: трех и восьми лет.

Девочка протянула мягкую игрушку и сказала:

— Возьмите, пожалуйста, ее своим детям. Я выиграла ее в конкурсе. Но я же уже взрослая — мне она ни к чему!

— Не нужно. Оставь себе, маме покажешь — она за тебя порадуется! — ответил водитель.

Но девочка (на вид ей лет 10) все же оставила ему игрушку.

— Хотелось бы найти ребенка и отдать выигрыш. Ну и, конечно, высказать свое восхищение маме! Такое воспитание даст не каждый родитель, — написала Анна от лица своего мужа.

Однако, подписчики паблики убедили супругов, что возвращать игрушку не нужно, ведь это подарок от чистого сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU