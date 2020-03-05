Мошенник обвинил 80-летнюю пенсионерку в краже кошелька в Челябинской области

5 Март 2020 2020-03-05T06:32:09+03:00

Так он пытался развести ее на деньги

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Чаще всего жертвами аферистов становятся пенсионеры. Один из способов обмана с целью развести на деньги рассказала в соцсети жительница Миасса.

— К моей свекрови любимой на днях на улице подошел молодой человек, — рассказывает Надежда Новикова в группе «ЧП Миасс» в ВК. — Представился и начал на нее наезжать, якобы ее засекли камеры видеонаблюдения в магазине. Типа она забрала утерянный там какой-то женщиной кошелек с 4000 рублей.

Парень предложил бабушке сделку: «Вы мне отдаете 2000 рублей, и мы не доводим дело до полиции».

Пенсионерке 80 лет, она еле ходит. Месяц не выходила из дома.

— А в тот день решила прогуляться до аптеки — и тут как тут мошенник! Совсем обнаглели! К счастью, свекровь не купилась на эту провокацию. А ведь, может, чья-то бабушка или мама растеряется и отдаст последние деньги. Предупредите своих родных, — написала Надежда.

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ИСТОЧНИК KP.RU