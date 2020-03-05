2020-03-05T06:45:55+03:00
Общество

Нынешней ночью в Челябинской области похолодает до -23 градусов

Надолго ли к нам морозы
Лидия ПЕСКОВА
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А вы думали: уже весна?А вы думали: уже весна?Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Ночь на пятницу, 6 марта, станет самой холодной с начала марта. Синоптики обещают всему региону резкое понижение температур.

Так, в Челябинске столбик термометра опустится до -17 градусов. А на отдельных территориях области похолодает до -23. Речь идет об участках, расположенных в низинах.

К счастью, это похолодание кратковременное. Ночь на субботу, 7 марта, тоже будет морозной, но уже на семь градусов теплее этой: в Челябинске ожидается -11, по региону до -17 градусов.

При этом днем будет солнечно и тепло: от -5 до +2 градусов в пятницу и в субботу.

Потом на Южный Урал нагрянет очередная волна тепла. С ближайшего воскресенья, 8 марта, по следующую среду, 11 марта, в Челябинске будет +3...+5 градусов днем и довольно теплые ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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