Нынешней ночью в Челябинской области похолодает до -23 градусов
Ночь на пятницу, 6 марта, станет самой холодной с начала марта. Синоптики обещают всему региону резкое понижение температур.
Так, в Челябинске столбик термометра опустится до -17 градусов. А на отдельных территориях области похолодает до -23. Речь идет об участках, расположенных в низинах.
К счастью, это похолодание кратковременное. Ночь на субботу, 7 марта, тоже будет морозной, но уже на семь градусов теплее этой: в Челябинске ожидается -11, по региону до -17 градусов.
При этом днем будет солнечно и тепло: от -5 до +2 градусов в пятницу и в субботу.
Потом на Южный Урал нагрянет очередная волна тепла. С ближайшего воскресенья, 8 марта, по следующую среду, 11 марта, в Челябинске будет +3...+5 градусов днем и довольно теплые ночи.
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ИСТОЧНИК KP.RU