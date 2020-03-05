В Челябинске прошел пятичасовой танцевальный марафон
В Челябинске прошел Сретенский бал — танцевальный вечер в стиле XIX века. Бал проводится в шестой раз, в этом году он побил все рекорды. Участники танцевального марафона кружились в танцах в течение пяти часов и собрали 85 тысяч рублей в поддержку онкобольных ребятишек.
— Сретенский бал был приуроченный ко Дню православной молодежи. Однако потанцевать, пообщаться на бал приходили разные люди. Самому молодому участнику было 15 лет, самому возрастному — 65. Кое-кто даже приехал на бал из Кыштыма, Снежинска, Карабаша и Миасса, — рассказал КП-Челябинск один из организаторов бала Никита Тахиров.
Костюмы шили по образцам позапрошлого века. Фото: Надежда Тютикова, Валерия Викторова, Ксения Юлдашева.
Свои интерактивные площадки на балу развернули Клуб исторической реконструкции «Серебряный единорог» и Военно-исторический клуб «Дивизион», мастер каллиграфии Галина Гааз. Студия исторических и шотландских танцев «Гаттака» предложила гостям настольные бальные игры. Тут же проходила выставка винтажных велосипедов от Клуба винтажных велосипедистов. Работала благотворительная ярмарка.
Участники бала танцевали вальсы, полонез, марши и другие забытые танцы. Движения можно было разучить на танцполе. Многие приходили на бал без какой-либо подготовки. На балу действовал строгий дресс-код — никаких декольте и каблуков, под запретом кроссовки и джинсы. Что получилось — смотрите на фото.
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ИСТОЧНИК KP.RU