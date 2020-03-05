«Накруток не было!»: Челябинскую область официально признали лидером голосования по фестивалю «Культурный код»

5 Март 2020 2020-03-05T08:23:02+03:00

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Организаторы международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» сделали официальное заявление: голосование было честным, Челябинская область заняла первое место по количеству отданных голосов.

— Мы не ожидали, что борьба будет настолько жаркой! Благодарим каждого за интерес к фестивалю. Поддержка «Вконтакте» проверила итоги конкурса на предмет технических нарушений. Накруток не было! — говорят организаторы.

А это значит, фестиваль пройдет в Республике Татарстан, Ставропольском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Именно там будут созданы большие граффити на фасадах домов, пройдут лекции о современном искусстве, мастер-классы по граффити и творческие концерты.

Первоначально организаторы говорили о трех регионах-победителях. Однако Ставропольский край и Нижегородская область подошли к финалу с минимальным разрывом. Поэтому фестиваль расширит свои границы.

Часть мероприятий все же пройдут в Удмуртии и в Ленинградской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU