«Накруток не было!»: Челябинскую область официально признали лидером голосования по фестивалю «Культурный код»
Организаторы международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» сделали официальное заявление: голосование было честным, Челябинская область заняла первое место по количеству отданных голосов.
— Мы не ожидали, что борьба будет настолько жаркой! Благодарим каждого за интерес к фестивалю. Поддержка «Вконтакте» проверила итоги конкурса на предмет технических нарушений. Накруток не было! — говорят организаторы.
А это значит, фестиваль пройдет в Республике Татарстан, Ставропольском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Именно там будут созданы большие граффити на фасадах домов, пройдут лекции о современном искусстве, мастер-классы по граффити и творческие концерты.
Первоначально организаторы говорили о трех регионах-победителях. Однако Ставропольский край и Нижегородская область подошли к финалу с минимальным разрывом. Поэтому фестиваль расширит свои границы.
Часть мероприятий все же пройдут в Удмуртии и в Ленинградской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU