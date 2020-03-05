Иностранцы готовы платить валютой за рабочие руки из Челябинска

5 Март 2020 2020-03-05T09:27:17+03:00

В той же Турции можно не только отдыхать, но и работать.

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Многие ищут работу поближе к дому, хотя на рынке есть такие вакансии, которые позволяют совместить два в одном — заграничное путешествие и приличный заработок в рублях или в валюте. Может быть, одна из них ждет именно вас?

— Многие думают, что за границей нужны одни программисты. Представители ИТ-сферы действительно очень востребованы по всему миру. Однако вакансии с переездом или на длительную вахту в США, Германию, Чехию, Китай и другие страны есть и для других специалистов, — говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Обычно работодатели берут на себя все сложности и расходы, связанные с переездом, в том числе оформление визы. Иногда компании соглашаются перевезти всю семью соискателя, оформляет социальный пакет с медицинской страховкой и льготным питанием.

Чаще всего иностранцам нужен рабочий персонал, представители производственных специальностей, педагоги, водители, администраторы, гиды. От соискателей требуют высокий уровень профессионализма, опыт работы по профилю и знание иностранных языков (чаще всего английского).

Например, сейчас ищут ищут сварщика-аргонщика в Беларусь на зарплату 140 тыс. рублей, риэлтора в Грузию на зарплату 150 тыс. рублей, администратора SPA салона в Арабские Эмираты с зарплатой 2 тыс. долларов, разнорабочего в Южную Корею на 95 тыс. рублей и гида в Турцию с зарплатой 45 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU