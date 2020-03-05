2020-03-05T10:07:05+03:00
Общество

Пенсионерка выплатит 20 тыс. рублей за клевету на чиновника во время встречи с губернатором Текслером

Так решил суд в Челябинской области
Лидия ПЕСКОВА
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Пенсионерка пошла под суд за клевету.Пенсионерка пошла под суд за клевету.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Иногда мы не знаем границ и бросаемся фразами, которые тоже слышали с чужих слов. 78-летняя пенсионерка из Верхнеуральского района Челябинской области после подобной реплики пошла под суд.

— Во время встречи с губернатором Алексеем Текслером женщина заявила, что местный начальник районного управления образования ранее привлекалась к уголовной ответственности. Примерно в это же время аналогичное утверждение пенсионерка высказала на заседании собрания депутатов района, — рассказали о сути проступка в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Оклеветанная чиновница подала в суд и выиграла дело. Пенсионерке назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей с рассрочкой выплаты.

Теперь она более осторожно подбирает слова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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