«Запугивают и бьют!»: Центробанк рассказал о работе выдающих кредиты мошенников в Челябинской области

5 Март 2020 2020-03-05T10:57:24+03:00

Методы работы у нелегалов такие же - криминальные. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Банк России выявил в Челябинской области 80 нелегальных кредиторов, которые загоняли южноуральцев в финансовую кабалу.

Часть нелегалов работала по схеме «возвратного лизинга». ИП выдавали людям займы под залог автомобилей, заключая договор «обратного» лизинга. В результате подобных незаконных схем автомобилист, как правило, терял денежную выгоду из-за высоких процентов либо вовсе лишался транспортного средства.

Также удалось вычислить одну финансовую пирамиду.

— Организация привлекала деньги южноуральцев, анонсируя высокую доходность. Компания находила вкладчиков через рекламу сетевого маркетинга. В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — говорит управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

БДИ!

Выдавать кредиты или займы могут только банки, МФО, КПК, СКПК и ломбарды. Для этого у них должно быть специальное разрешение Банка России. Информация о легальных участниках финансового рынка содержится на официальном сайте регулятора www.cbr.ru.

Как правило, нелегальные кредиторы вынуждают клиентов переплачивать начисленные проценты. Для возврата долга «черные» кредиторы используют запугивание, угрозы или же в прямом смысле выбивают долги. Обращение к нелегалам порой наносит ущерб не только кошельку человека, но еще и здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU