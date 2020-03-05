В Челябинске, заполучившем фестиваль больших граффити, вандалы уничтожили роспись шкафа на Кировке

5 Март 2020 2020-03-05T11:27:04+03:00

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Начало Кировки долгое время украшал стильный рисунок с изображением джаз-бэнда. Но на этой неделе его уничтожил какой-то вандал. Техническую коробку, на крышке которой красовался рисунок, закрасили в черный цвет, а сверху нарисовали белой краской кораблик.

— Сегодня мы прощаемся с прекрасной работой в начале Кировки. Кто-то ее закрасил. На месте рисунка джаз-бэнда появился «кораблик» — один из самых часто встречающихся тэгов в Челябинске. Мы не знаем, кто его ставит, — написал в социальных сетях челябинский урбанист.

Было и стало. Фото: "Челябинский урбанист".

Осквернение Кировки выглядит еще более возмутительным в тот момент, когда область заняла первое место среди претендентов на проведение фестиваля уличного искусства, ярким примером которого считают граффити.

Неравнодушные горожане предлагают скинуться и восстановить пропавший джаз-бэнд.

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ИСТОЧНИК KP.RU