В Челябинске, заполучившем фестиваль больших граффити, вандалы уничтожили роспись шкафа на Кировке
Начало Кировки долгое время украшал стильный рисунок с изображением джаз-бэнда. Но на этой неделе его уничтожил какой-то вандал. Техническую коробку, на крышке которой красовался рисунок, закрасили в черный цвет, а сверху нарисовали белой краской кораблик.
— Сегодня мы прощаемся с прекрасной работой в начале Кировки. Кто-то ее закрасил. На месте рисунка джаз-бэнда появился «кораблик» — один из самых часто встречающихся тэгов в Челябинске. Мы не знаем, кто его ставит, — написал в социальных сетях челябинский урбанист.
Было и стало. Фото: "Челябинский урбанист".
Осквернение Кировки выглядит еще более возмутительным в тот момент, когда область заняла первое место среди претендентов на проведение фестиваля уличного искусства, ярким примером которого считают граффити.
Неравнодушные горожане предлагают скинуться и восстановить пропавший джаз-бэнд.
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ИСТОЧНИК KP.RU