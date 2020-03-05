2020-03-05T12:09:51+03:00
Общество

Эксперты назвали причины профессионального выгорания у жителей Челябинска

Проверьте, сколько из них близки вам
Лидия ПЕСКОВА
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Когда бесит все.Когда бесит все.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Горожане нередко жалуются на профессиональное выгорание. Портал Зарплата.ру составил рейтинг причин, приводящих к неприятному состоянию.

Опрос челябинцев показал, что оно связано:

— с низкой зарплатой (так ответили 49%);

— с перегруженностью работой (38%);

— с негативной атмосферой в коллективе (36%);

— с отсутствием мотивации (35%);

— с рутинностью и монотонностью работы (33%);

— с отсутствием карьерного роста (24%);

— с отсутствие похвалы от начальства (15%);

— а также с личными проблемами, которые отражаются на работе (9%).

— Выгорание— это болезнь. Это стресс, который возникает от физической перегрузки и распространяется на психику, — говорит HR-директор Зарплаты.ру Вера Маневич.

Восстановить силы помогут:

— отказ от многозадачности;

— отказ от общения с теми людьми, которые приносят дискомфорт;

— концентрация на своих потребностях и желаниях.

В тяжелых случаях можно обращаться к психологам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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