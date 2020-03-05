Эксперты назвали причины профессионального выгорания у жителей Челябинска
Горожане нередко жалуются на профессиональное выгорание. Портал Зарплата.ру составил рейтинг причин, приводящих к неприятному состоянию.
Опрос челябинцев показал, что оно связано:
— с низкой зарплатой (так ответили 49%);
— с перегруженностью работой (38%);
— с негативной атмосферой в коллективе (36%);
— с отсутствием мотивации (35%);
— с рутинностью и монотонностью работы (33%);
— с отсутствием карьерного роста (24%);
— с отсутствие похвалы от начальства (15%);
— а также с личными проблемами, которые отражаются на работе (9%).
— Выгорание— это болезнь. Это стресс, который возникает от физической перегрузки и распространяется на психику, — говорит HR-директор Зарплаты.ру Вера Маневич.
Восстановить силы помогут:
— отказ от многозадачности;
— отказ от общения с теми людьми, которые приносят дискомфорт;
— концентрация на своих потребностях и желаниях.
В тяжелых случаях можно обращаться к психологам.
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ИСТОЧНИК KP.RU