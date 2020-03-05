Застройщики Челябинска готовы поддержать программу реновации

5 Март 2020 2020-03-05T12:40:53+03:00

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На предложение губернатора области Алексея Текслера заняться реновацией старого жилого фонда откликнулись челябинские застройщики. Отметим, что еще до недавнего времени программу реновации рассматривали исключительно в Москве, считая ее не слишком пригодной для регионов.

Возводить дома при поддержке государственной программы выгодно как для застройщиков, так и для будущих новоселов, отмечает городской телеграмм-канал «Челябушка».

— Итак, у предпринимателей есть силы и средства, чтобы убрать несколько пятиэтажек 60-70-х годов постройки на улице Воровского в Советском районе. Жильцов надо будет расселить, а дома заменить современными высотками. Ключевой параметр — применение инновационных материалов. На словах планы застройщиков безусловно хороши, но мы знаем, какой бэкграунд нажила строительная отрасль Челябинска. В реальности у задумок бывает масса подводных камней, — предостерегают авторы «Челябушки». — Затеваемая реновация не должна превратиться в очередной балласт наряду с обманутыми дольщиками и кладбищем недостроев. Для этого необходим очень жесткий контроль со стороны минстроя и правительства, причем на всех этапах — расселения, сноса и новодела. Немаловажно и что за здания появятся вместо «брежневок» и «хрущевок», ведь это касается внешнего облика Челябинска.

Также глава региона обратил внимание застройщиков на комплексное освоение территорий, упрекнув строителей тем, что в большинстве новых микрорайонов есть дома, но нет тротуаров и объектов социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU