2020-03-05T13:08:00+03:00
Общество

Чтобы оплатить коммуналку, жительница Челябинской области продала квартиру

А заодно отдала долги банкам
Лидия ПЕСКОВА
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Брала чужие, а отдавать пришлось свои.Брала чужие, а отдавать пришлось свои.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Молодая женщина из Кыштыма увлекалась кредитами и не спешила оплачивать коммуналку. Итог: всего за три года наша землячка накопила долгов на общую сумму 860 тысяч рублей. Взыскивать эти деньги пришлось судебным приставам, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

За пару лет с зарплаты дамы по просьбе приставов удержали 250 тысяч рублей. Видимо, денег на красивую жизнь женщине не хватало — она решила продать двухкомнатную квартиру.

Но на квартиру был наложен запрет: приставы ограничили права хозяйки по сделкам с этим объектом недвижимости. Тогда должница опять заняла где-то крупную сумму и оплатила оставшийся долг. Она вернула 130 тысяч коммунального долга и 470 тысяч задолженности по кредитам.

— За две недели женщина полностью рассчиталась с долгами. Приставы сняли запрет на продажу, — сообщают в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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