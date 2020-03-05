2020-03-05T13:10:04+03:00
Общество

В Челябинске вспыхнула квартира, в которой наркоман варил зелье

На место прибыли не только пожарные, но и психиатры
Ольга АНТОНОВА
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Из-за наркомана в "Академ Риверсайд" в квартире случился пожар.Из-за наркомана в "Академ Риверсайд" в квартире случился пожар.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сигнал тревоги «Пожар!» на пульт охранной службы «Академ-Безопасность» поступил в четверг, 5 марта, в 05.10. В доме № 59 по Университетской набережной загорелась квартира на 15 этаже.

По адресу немедля выехал экипаж группы быстрого реагирования. Через семь минут сотрудники охранного агентства услышали из-за запертой двери квартиры крики о помощи. На лестничную площадку валил дым.

— Немедля в МЧС ушла информация о возгорании, — рассказали в агентстве «Академ-Безопасность». — Пожарные приехали через пять минут. Немногим позже прибыла бригада «скорой помощи». Жильцов подъезда разбудили и вывели на улицу.

Дверь задымленной квартиры пожарные выломали. В жилище они обнаружили парня в состоянии наркотического опьянения. Под утро он варил на плите порцию зелья. В процессе варки смесь взорвалась.

Пожарные залили очаг пожара, а фельдшера бригады «скорой» определили состояние жильца как невменяемое. Они вызвали сотрудников психиатрической службы. Молодой человек госпитализирован в психоневрологический диспансер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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