2020-03-05T13:33:28+03:00
Экономика

Челябинские нефтепроводчики внедряют новое оборудование

На станции «Травники» установлен новый магистральный насос
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Несколько дней назад с визитом в Челябинске побывал министр энергетики России Александр Новак. Важным пунктом программы его работы стало посещение индустриального парка «Станкомаш», где вместе с губернатором области Алексеем Текслером министр осмотрел завод по выпуску электродвигателей.

Во время визита на завод гостей сопровождал президент компании «Транснефть» Николай Токарев. Именно благодаря сотрудничеству «Транснефти» и компании «КОНАР» было построено это современное производство. Это уже не первое предприятие, созданное совместными усилиями крупнейшей российской нефтетранспортной компании и челябинской промышленной группы: в «Станкомаше», на заводе «Транснефть Нефтяные насосы», для оснащения нефтеперекачивающих станций «Транснефти»в разных регионах страныпроизводят насосы различной мощности.

Совсем недавно один из выпущенных здесь насосов установили на линейной производственно-диспетчерской станции «Травники». Она входит в состав Челябинского нефтепроводного управления — это крупный филиал АО «Транснефть — Урал», которое перекачивает нефть и нефтепродукты по территории нашей области и соседних регионов.

Новый насос был установлен взамен старого, уже выработавшего свой ресурс. Его демонтировали вместе с фундаментной рамой, после этого была собрана новая рама, установлен новый насос, который подключили к технологическим трубопроводам и контрольно-измерительным приборам. Новое оборудование было смонтировано в насосной станции, которая перекачивает нефть по магистральному трубопроводу Усть-Балык — КурганУфаАльметьевск (УБКУА).

Повышенная надежность, более высокий КПД, увеличенный межремонтный интервал — вот преимущества нового оборудования. Это уже второй насос, который был заменен в насосной нефтепровода УБКУА на станции «Травники». В 2022 году челябинские нефтепроводчики намереваются установить здесь еще два новых насоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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