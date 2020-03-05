2020-03-05T13:46:16+03:00
Общество

«В семье — праздник!»: в школах Челябинска начали выдавать бесплатное молоко

Каждый пьет - сколько сможет
Лидия ПЕСКОВА
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Выпивать молоко, кто сколько сможет, постановили в стенах столовой. На вынос молоко не дают.Выпивать молоко, кто сколько сможет, постановили в стенах столовой. На вынос молоко не дают.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях в школах Челябинска ученикам начальной школы начали выдавать бесплатное молоко. Кое-кто сумел тайком вынести его домой.

— В семье — праздник! Мой школьник не пьет молоко, принес домой. Пакетик выдула маленькая сестренка, — пишет в соцсетях горожанка Ирина.

Программа «Школьное молоко» в эти дни стартовала в большинстве школ региона.

— В конкурсах на поставку молока приняли участие компании из Челябинской области, Оренбурга, Москвы, Свердловской области, Ижевска, Кемерово. Каждая порция упакована в пакетик с трубочкой. Все молоко ультрапастеризованное и может хранится без использования консервантов до шести месяцев. При таком способе обработки молоко нагревают до температуры 135 — 150°C и сразу же охлаждают до 4 — 5°C. В итоге, абсолютно все патогенные микроорганизмы погибают, а вкусовые и питательные характеристики продукта (речь идет о белке и кальции) сохраняются, — замечают в пресс-службе министерства образования Челябинской области..

Каждая порция - в индивидуальной упаковке и с трубочкой. Фото: сообщество "Комсомольская правда - Челябинск - KP.RU".

Каждая порция - в индивидуальной упаковке и с трубочкой. Фото: сообщество "Комсомольская правда - Челябинск - KP.RU".

Напиток нужно выпить на перемене в школе.

— Сейчас дети привыкают к регулярному приему молока, к новому расписанию с молочными переменами. Упаковки выбрасывают в специальные контейнеры. Выпивают школьники ровно столько, сколько смогут. Классные руководители должны учесть предпочтения учеников. Пожелания родителей также будут учитываться, — замечают в минобре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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