2020-03-05T14:16:38+03:00
Происшествия

Школьница выжила после падения с 8 этажа в Челябинске

Сейчас ее выхаживают врачи, а Следственный комитет разбирается в причинах трагедии
Лидия ПЕСКОВА
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Девочка выжила, ее на скорой отвезли в больницу №8.Девочка выжила, ее на скорой отвезли в больницу №8.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Около девяти часов вечера в среду, 4 марта, на улице Мамина в Тракторозаводском районе Челябинска из окна многоэтажки выпала школьница.

Девочке 15 лет, она учится в школе № 59. По словам горожан, знакомых с семьей, школьница послушная и спокойная.

— Девочка упала с восьмого этажа. Сейчас она находится в городской больнице № 8. У школьницы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом ребер, пневмоторакс и тупая травма живота, — рассказали о случившемся в пресс-службе администрации города.

Обстоятельства трагедии проверяет Следственный комитет. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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