Апофеоз бездарности: школьница «ни о чем» стала звездой ТикТока

5 Март 2020 2020-03-05T15:04:41+03:00

"Сценический" образ девушки примет далеко не каждый. Фото: соцсети.

На 17-летнюю Вафельку из Челябинска подписались 400 тысяч человек

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Прославиться в этом мире можно и без таланта. Достаточно поймать волну в социальных сетях. Так и сделала школьница из Челябинска, ставшая звездой ТикТока.

Для непросвещенных: ТикТок — социальная сеть, где люди делятся видеороликами. Каждый не больше 15 секунд. Практически как реклама. Однако в роликах 17-летней челябинки Анастасии вы почерпнете еще меньше полезного, чем в рекламе.

Яркий грим, пирсинг, грязные волосы, песня фоном и немного кривляний... На Анастасию, которая представляется Вафелькой, уже подписаны почти 400 тысяч человек.

Почему? Вот и попробуйте понять причины такой популярности сами.

Только сначала, пожалуйста, уберите от экранов детей. Некоторые моменты заставят вас покраснеть перед чадом.

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ИСТОЧНИК KP.RU