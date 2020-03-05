Апофеоз бездарности: школьница «ни о чем» стала звездой ТикТока
Прославиться в этом мире можно и без таланта. Достаточно поймать волну в социальных сетях. Так и сделала школьница из Челябинска, ставшая звездой ТикТока.
Для непросвещенных: ТикТок — социальная сеть, где люди делятся видеороликами. Каждый не больше 15 секунд. Практически как реклама. Однако в роликах 17-летней челябинки Анастасии вы почерпнете еще меньше полезного, чем в рекламе.
Яркий грим, пирсинг, грязные волосы, песня фоном и немного кривляний... На Анастасию, которая представляется Вафелькой, уже подписаны почти 400 тысяч человек.
Почему? Вот и попробуйте понять причины такой популярности сами.
Только сначала, пожалуйста, уберите от экранов детей. Некоторые моменты заставят вас покраснеть перед чадом.
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ИСТОЧНИК KP.RU