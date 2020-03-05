Дорогое удовольствие: в Челябинске продают кота за 10 миллионов

5 Март 2020 2020-03-05T17:15:30+03:00

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Все ради славы в интернете. Во всяком случае именно так можно подумать, глядя на необычное объявление на одном из популярных сервисов. Жительница Челябинска решила продать своего кота за 10 миллионов рублей.

Беспородистый Мурзик, по словам продавца, ничем не отличается от других котов. Как раз наоборот, он совсем обычный. За исключением, конечно, астрономической цены, которая и принесла питомцу популярность. На кота обратили внимание уже более четырех тысяч посетителей сайта.

— Торга нет. Цена такая, потому что он хороший и милый, почти не требует растрат. А теперь еще и прославлен в интернете, — указала автор объявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU