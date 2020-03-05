Озерский Тарантино: Южноуралец собственноручно спасает кинотеатр своего детства

5 Март 2020 2020-03-05T17:15:06+03:00

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Пример истинного трудолюбия: житель Озерска Антон Караваев практически в одиночку спасает местный кинотеатр от банкротства. За 20 тысяч в месяц директор зала работает дворником, кассиром, киномехаником, и даже сантехником.

Здание «Октября», несмотря на уже 40-летний возраст, обладает неплохим оборудованием и экраном, однако всего лишь одним залом. Поэтому когда в Озерске появился современный кинотеатр, в котором можно показывать несколько фильмов одновременно, киноманы города сразу перешли туда.

Шло время, «Октябрь» из-за трехмиллионого долга был близок к банкротству, пока Антон не взял все в свои руки. Ему удалось не только вытянуть кинотеатр из долговой ямы, но еще и вернуть в прокат многие фильмы от крупных дистрибьюторов. Как рассказал озерчанин сайту hornews.ru, сейчас он работает почти в одиночестве: сам отдает билеты зрителям, сам готовит им попкорн и сам же включает кинопроектор.

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ИСТОЧНИК KP.RU