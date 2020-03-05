2020-03-05T17:11:01+03:00
Общество

Новый главный архитектор Челябинска предложил перенести площадь Революции

Среди предложений Крутолапова — перестать строить подземные переходы
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По мнению архитектора, единственное предназначение площади сейчас - быть площадкой для новогодней елкиПо мнению архитектора, единственное предназначение площади сейчас - быть площадкой для новогодней елкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Челябинцы впервые смогли лично задать вопросы новому главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову во время Дня дизайна. Среди первых предложений — радикальное изменение площади Революции.

— Есть пример прекрасной Кировки. Люди приезжают туда трамвае и уезжают оттуда. Они не переходят с Кировки к театру Наума Орлова. У площади Революции нет предназначения. Только на Новый год елку поставить. Нужно ее переосмыслить, — считает Крутолапов.

Кроме того, главный архитектор считает, что центр города не должен ограничиваться площадью и проспектом Ленина. По мнению Крутолапова, из-за этого страдают другие достопримечательности Челябинска — например река Миасс. Также архитектор высказался и о подземных переходах.

— Всегда предпочтительно, по возможности, иметь наземный переход. От подземки у людей такие же эмоции как и от перехода реки вброд. Однако заливать бетоном уже существующие — глупость. Это недвижимость, нужно их переосмыслить, — рассказал Крутолапов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свободу пешеходам: заммэра Челябинска по городской среде начал освобождать город от парковок
Новый главный архитектор Челябинска предложил перенести площадь Революции
Озерский Тарантино: Южноуралец собственноручно спасает кинотеатр своего детства
Дорогое удовольствие: в Челябинске продают кота за 10 миллионов
Апофеоз бездарности: школьница «ни о чем» стала звездой ТикТока
Школьница выжила после падения с 8 этажа в Челябинске
Клипмейкер Little Big Алина Пязок оказалась родственницей скандального застройщика в Челябинске
«В семье — праздник!»: в школах Челябинска начали выдавать бесплатное молоко
Челябинские нефтепроводчики внедряют новое оборудование
В Челябинске вспыхнула квартира, в которой наркоман варил зелье
Чтобы оплатить коммуналку, жительница Челябинской области продала квартиру
Застройщики Челябинска готовы поддержать программу реновации
Эксперты назвали причины профессионального выгорания у жителей Челябинска
«Шерсть облезла, горбы покосились»: челябинский зоозащитник спасет верблюда Кешу из Тюмени
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
В Челябинске, заполучившем фестиваль больших граффити, вандалы уничтожили роспись шкафа на Кировке
«Запугивают и бьют!»: Центробанк рассказал о работе выдающих кредиты мошенников в Челябинской области
Пенсионерка выплатит 20 тыс. рублей за клевету на чиновника во время встречи с губернатором Текслером
Иностранцы готовы платить валютой за рабочие руки из Челябинска
«Терминатор прибыл!»: разгадана загадка огненного столба в небе над Челябинском
«Накруток не было!»: Челябинскую область официально признали лидером голосования по фестивалю «Культурный код»
В Челябинске прошел пятичасовой танцевальный марафон
Нынешней ночью в Челябинской области похолодает до -23 градусов
Мошенник обвинил 80-летнюю пенсионерку в краже кошелька в Челябинской области
Водитель маршрутки в Зауралье ищет девочку, которая подарила ему мягкую игрушку
«Это подвал или палата?»: в соцсети попали ужасные снимки из стационара в Челябинской области
«Нормально у нас тут»: горожане ответили известному архитектору, раскритиковавшему Челябинск