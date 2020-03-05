Новый главный архитектор Челябинска предложил перенести площадь Революции
Челябинцы впервые смогли лично задать вопросы новому главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову во время Дня дизайна. Среди первых предложений — радикальное изменение площади Революции.
— Есть пример прекрасной Кировки. Люди приезжают туда трамвае и уезжают оттуда. Они не переходят с Кировки к театру Наума Орлова. У площади Революции нет предназначения. Только на Новый год елку поставить. Нужно ее переосмыслить, — считает Крутолапов.
Кроме того, главный архитектор считает, что центр города не должен ограничиваться площадью и проспектом Ленина. По мнению Крутолапова, из-за этого страдают другие достопримечательности Челябинска — например река Миасс. Также архитектор высказался и о подземных переходах.
— Всегда предпочтительно, по возможности, иметь наземный переход. От подземки у людей такие же эмоции как и от перехода реки вброд. Однако заливать бетоном уже существующие — глупость. Это недвижимость, нужно их переосмыслить, — рассказал Крутолапов.
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ИСТОЧНИК KP.RU