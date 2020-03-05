Свободу пешеходам: заммэра Челябинска по городской среде начал освобождать город от парковок
«Проход пешеходов держать свободным» — именно так заммэра Челябинска по городской среде Александр Егоров отчитался о первом участке, который удалось отчистить от нелегальной парковки.
— На прогулке с главой Центрального района обсуждали запаркованный тротуар напротив бассейна на Сони Кривой. Обособили пешеходную зону от машин столбиками, — написал Егоров в своем телеграм-канале.
На этот участок челябинцы уже не раз жаловались в социальных сетях. Многие люди не могли сами пройти сквозь ряды машин, не говоря уже о мамах с колясками или ребят с велосипедами.
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ИСТОЧНИК KP.RU