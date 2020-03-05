Челябинский экоргерой получил денежную награду за свои подвиги

5 Март 2020 2020-03-05T18:04:42+03:00

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Всероссийское признание: Челябинский супергерой Чистомэн получил грант на дальнейшее улучшение города. Теперь уборка мусора станет не только удобной, благодаря ботинкам от организаторов, но и оплачиваемой.

— В ноябре прошлого года Timberland запустили конкурс для экологических проектов. Всего заявок было 268, однако грант выиграли всего три, одной из которых оказалась моя. «Чистомэн» не был специально для него придуман, но я решил представить именно его, — рассказал активист в интервью нашему радио.

Кроме челябинца, признаем также отметили и два проекта из Новосибирской и Самарской области. Последний, кстати, также направлен на борьбу с мусором. Активист отметил, что конкурс от обувного бренда является международным, от чего вдвойне приятно за победу нашего супергероя.

Сам Чистомэн, правда, честно признался, что пока не знает, на что конкретно пойдет грант на 250 тысяч рублей, однако отметил, что все деньги пойдут исключительно на проект «Чистомэн». Уверены, что ему также очень помогут ботинки, которые активисту подарили вместе с грантом.

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ИСТОЧНИК KP.RU