Законсервированную станцию челябинского метро проверят на аварийность
В Челябинске нашли подрядчика на проверку законсервированной станции метро. Несмотря на то, что торги были признаны несостоявшимися, контракт на 3 млн рублей все-таки заключили.
Победителем стала единственная заявившаяся на конкурс компания «Активпроект» из Иваново. Подрядчику предстоит за три месяца проверить состояние станции «Торговый центр» после приостановки строительства в 2016 году.
Кроме того, экспертам предстоит проверить не находится ли участок под рекой Миасс в аварийном состоянии. Временные конструкции, которые поставили после остановки финансирования, могут попросту не выдержать давления.
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ИСТОЧНИК KP.RU