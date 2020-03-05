Законсервированную станцию челябинского метро проверят на аварийность

5 Март 2020 2020-03-05T19:40:48+03:00

Участок, который проверят на аварийность находится под рекой. Фото: Евгений Хажей

Подводный участок на «Торговом центре» перестали строить еще в 2016 году

Изменить размер текста: A A

В Челябинске нашли подрядчика на проверку законсервированной станции метро. Несмотря на то, что торги были признаны несостоявшимися, контракт на 3 млн рублей все-таки заключили.

Победителем стала единственная заявившаяся на конкурс компания «Активпроект» из Иваново. Подрядчику предстоит за три месяца проверить состояние станции «Торговый центр» после приостановки строительства в 2016 году.

Кроме того, экспертам предстоит проверить не находится ли участок под рекой Миасс в аварийном состоянии. Временные конструкции, которые поставили после остановки финансирования, могут попросту не выдержать давления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске выдели 56 миллионов на постройку метро. Дополнительные средства остались с прошлого года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU