Жительница Челябинска выступила против дежурства детей в школьной столовой

6 Март 2020 2020-03-06T05:41:51+03:00

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Мама ученика одной из школ Металлургического района Челябинска подняла на собрании вопрос про дежурство детей в столовой. Она утверждает, что работники общепита в сговоре с директором снимают детей с уроков и привлекают к этой работе из-за того, что у них не хватает своих работников. Об этом рассказали в интернете другие родители.

— По-моему, она раздувает проблему на пустом месте, — пишет в социальном сервисе «Яндекс.Район» мама ученика той же школы Надежда. — Во все времена школьники дежурили в столовой, и никогда ни у кого не возникало никаких вопросов на этот счет. А как вы считаете?

Некоторые родители оказались категорически против таких дежурств.

— Они сейчас в школе почти не учатся: то дежурства, то экскурсии, то праздники, то старшие классы сдают экзамены, — прокомментировала Галина.

— На директора школы — сразу жалобу в районную и в прокуратуру. А я бы лично сразу же в суд пошел. Здесь имеет место превышение служебных полномочий, — возмутился Сергей Никифоров.

Другие напротив — за то, чтобы дети в школе учились не только наукам.

— Может и за дежурство по классу сразу в прокуратуру жаловаться?! Да и за мытье посуды дома детьми родителей наказывать? А что — пусть принцами и принцессами растут, — ответила Ольга Борисова.

— Мы тоже дежурили в столовой и мыли пол в классах,и поливали цветы и т.д. И это здорово ! Учились жить и отвечать за проделанную работу. Уж больно мы ограждаем детей от мероприятий и ответственности, — написала Светлана.

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ИСТОЧНИК KP.RU