«Герой нашего времени»: молодой человек помог бабушке перейти через нечищеный тротуар в Магнитогорске

6 Март 2020 2020-03-06T05:39:42+03:00

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Классика жанра — перевести бабушку через дорогу. Но зимой в городе по проезжей части пройти куда проще, чем по тротуару. Затвердевшие сугробы и наледь представляют опасность даже для молодых и здоровых людей. А преодолеть их маломобильным пожилым людям в одиночку и вовсе не под силу.

Житель Магнитогорска увидел в окно, как бабушка с тросточкой пытается пройти по нечищенному тротуару. Рядом с ней останавливается машина, откуда выходит молодой человек и помогает пенсионерке идти. Понимая, что даже с его помощью для нее это слишком трудно, он решает подвезти пожилую женщину. Очевидец снял это на телефон и выложил видео с названием «Доброта» в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Молодой человек помог бабушке перейти через нечищеный тротуар в Магнитогорске.

— Вот он герой ншего времени. Респект мужчине, а администрации города — позор! На лицо показатель уровня жизни в Магнитогорске! По городу невозможно даже нормально ходить, — прокомментировала подписчица паблика Кристина Якунина.

— Вы в других городах не были и не видели, что там творится. Мало где снег вывозится с улиц. Ну дайте службам время убрать город, — заступилась Оксана Киселева. — А мужчины именно такие и должны быть! Он молодец!

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