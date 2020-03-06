2020-03-06T05:48:42+03:00
Общество

В Челябинске рассказали, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Предварительно уникальное мероприятие общероссийского масштаба назначено на 22 апрел
Ольга АНТОНОВА
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Голосование по поправкам будет открытым, с сохранением тайны волеизъявления. Фото: Архив КП.Голосование по поправкам будет открытым, с сохранением тайны волеизъявления. Фото: Архив КП.
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Проголосовать за внесение поправок в основной закон страны — Конституцию — можно будет досрочно и особенным порядком — на том месте, где в день голосования будет находиться избиратель. В Челябинской области насчитывается более двух миллионов избирателей.

В голосовании будут применяться КОИБы и QR-коды. Голосование должно стать открытым и свободным, с обязательным сохранением тайности волеизъявления народа. Как подчеркнул председатель облизбиркома Сергей Обертас, нас ждет уникальное мероприятие общероссийского масштаба. Голосование по поправкам в Конституцию — самая масштабная кампания нынешнего года.

Напомним, в рабочую группу при президенте России по разработке поправок в Конституцию вошли три представителя Челябинской области: председатель ЗСО Владимир Мякуш, депутат Госдумы Валерий Гартунг и председатель «Опоры России» Александр Калинин.

Пока условно называется дата проведения голосования — 22 апреля, среда. Страна ждет Указа президента по дате. Уже известно, что день голосования по поправкам в Конституцию будет выходным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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