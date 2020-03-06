В Челябинске рассказали, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию

6 Март 2020 2020-03-06T05:48:42+03:00

Голосование по поправкам будет открытым, с сохранением тайны волеизъявления. Фото: Архив КП.

Изменить размер текста: A A

Проголосовать за внесение поправок в основной закон страны — Конституцию — можно будет досрочно и особенным порядком — на том месте, где в день голосования будет находиться избиратель. В Челябинской области насчитывается более двух миллионов избирателей.

В голосовании будут применяться КОИБы и QR-коды. Голосование должно стать открытым и свободным, с обязательным сохранением тайности волеизъявления народа. Как подчеркнул председатель облизбиркома Сергей Обертас, нас ждет уникальное мероприятие общероссийского масштаба. Голосование по поправкам в Конституцию — самая масштабная кампания нынешнего года.

Напомним, в рабочую группу при президенте России по разработке поправок в Конституцию вошли три представителя Челябинской области: председатель ЗСО Владимир Мякуш, депутат Госдумы Валерий Гартунг и председатель «Опоры России» Александр Калинин.

Пока условно называется дата проведения голосования — 22 апреля, среда. Страна ждет Указа президента по дате. Уже известно, что день голосования по поправкам в Конституцию будет выходным.

Читайте также:

День голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля будет выходным (подробнее).

Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с комплексным обедом (подробнее).

Крашенников о поправках в Конституцию: «Давать семью через союз мужчины и женщины - это неправильно» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU