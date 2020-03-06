2020-03-06T06:20:45+03:00
Общество

Капитан из Челябинской области спас семь человек в Финском заливе

Он помог людям с тонущего рыболовного судна
Ирина КАРЕЛИНА
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Финский заливФинский заливФото: Тимур ХАНОВ
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В школе №23 Копейска 6 февраля проходила встреча выпускников 1990-го года. Уже взрослые люди, многие из которых прилетели из разных уголков России и из-за границы, собрались вместе вспомнить ученические годы. Не было среди них Алексея Максимовского — капитана дальнего плавания. В этот день он выполнял рейс в Копенгаген, сообщает издание «Копейский рабочий».

И вдруг новость — прошедшей ночью экипаж танкера «Ангара» под управлением Максимовского принял сигнал бедствия от рыболовного судна. Оно тонуло недалеко от Таллинского порта. Капитан мгновенно отреагировал на просьбу помочь, и всех семерых рыбаков удалось поднять на борт «Ангары». Некоторым из них понадобилась срочная медицинская помощь, и их забрал вертолет.

— Так это наш Максимовский! — воскликнули одноклассники.

— Круто! Они бы погибли... — прошептал друг Алексея капитан подводной лодки Владимир Мамаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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