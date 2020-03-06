2020-03-06T06:40:16+03:00
Общество

Обнародована дата запуска прямого поезда через Челябинск в Крым

Состав запускает компания «Гранд Сервис Экспресс»
Ольга АНТОНОВА
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Поезд до Крыма пройдет через Челябинск. Фото: инфоцентр "Крымский мост".Поезд до Крыма пройдет через Челябинск. Фото: инфоцентр "Крымский мост".
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С 25 апреля из Екатеринбурга в Симферополь через Челябинск отправится состав «Таврия». Это проект частной компании «Гранд Сервис Экспресс».

В указанный в расписании день поезд отправится в 20.35 (время — московское). В Челябинск состав прибудет в 01.25 26 апреля (время московское). Стоянка поезда — 35 минут. На вокзал Симферополя поезд прибывает 28 апреля в 16.10 (время — московское). Поезд пройдет по знаменитому Крымскому мосту.

Компания придерживается гибкой ценовой политики. На сайте «Гранд Сервис Экспресс» указано, что тариф зависит от сезонности, спроса и категории места.

Так, цена проезда в плацкарте — 4900 руб. Место в четырехместном купе — 5500 руб. Ребенок до пяти лет может путешествовать без предоставления отдельного места бесплатно. Бесплатно можно провести багаж — не более 35 кг на пассажира.

В вагонах «крымского поезда» имеется персональное освещение места, розетка и USB-разъем. В стоимость билета входит набор постельного белья

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ИСТОЧНИК KP.RU

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