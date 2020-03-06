В Челябинске выяснили, кому легче найти работу — мужчинам или женщинам
Очередная аналитика от службы исследований hh.ru подоспела как раз к 8 Марта: эксперты выяснили, кому в регионе легче искать работу — мужчинам или женщинам.
45% опрошенных женщин заявили, что хоть раз сталкивались с отказом в приеме на работу из-за пола. Ответ «Вы нам не подходите» услышали только 17% мужчин. При этом, отказывая женщинам, работодатели прямо указывали именно гендерную причину.
Челябинская область заняла I место в УрФО по числу женщин, столкнувшихся с проявлением половой дискриминации при трудоустройстве. Часто звучат отказы в строительной отрасли, транспорте. А вот мужчины слышат «нет» при устройстве на работу в HR и туризме.
«Возраст отказов» для женщин — это 25-34 года.
— Также мы спросили женщин-соискателей, сталкивались ли они с какими-либо сложностями в поисках работы, будучи в следующих ситуациях: с маленькими детьми, при выходе из декрета, незамужним, бездетным и при изменении семейного положения. Труднее всего найти работу тем, у кого нет детей (23%), — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunterУрал Анна Осипова.
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ИСТОЧНИК KP.RU