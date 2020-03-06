Крупный пожар под Челябинском: сгорел цех пиломатериалов
Ранним утром 6 марта в Сосновском районе вспыхнул производственный цех площадью 600 кв м. Внутри — хорошо горящие пиломатериалы. Огонь обнаружили не сразу. Поэтому пламя успело распространиться по всему предприятию до того, как приехали пожарные.
Еще одна сложность в тушении — ближайший гидрант был только в трех километрах от места ЧП. Воду пришлось подвозить.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пламя могло перекинуться на автостоянку, расположенную неподалеку от цеха. Ее удалось защитить.
Пострадавших нет. Причины пожара выясняют специалисты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU