2020-03-06T09:12:28+03:00
Происшествия

Крупный пожар под Челябинском: сгорел цех пиломатериалов

Ближайший гидрант оказался только в трех километрах от мест ЧП
Ирина КАРЕЛИНА
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Крупный пожар под Челябинском: сгорел цех пиломатериалов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской областиКрупный пожар под Челябинском: сгорел цех пиломатериалов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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Ранним утром 6 марта в Сосновском районе вспыхнул производственный цех площадью 600 кв м. Внутри — хорошо горящие пиломатериалы. Огонь обнаружили не сразу. Поэтому пламя успело распространиться по всему предприятию до того, как приехали пожарные.

Еще одна сложность в тушении — ближайший гидрант был только в трех километрах от места ЧП. Воду пришлось подвозить.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пламя могло перекинуться на автостоянку, расположенную неподалеку от цеха. Ее удалось защитить.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняют специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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