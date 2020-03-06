Крупный пожар под Челябинском: сгорел цех пиломатериалов

6 Март 2020 2020-03-06T09:12:28+03:00

Ближайший гидрант оказался только в трех километрах от мест ЧП

Изменить размер текста: A A

Ранним утром 6 марта в Сосновском районе вспыхнул производственный цех площадью 600 кв м. Внутри — хорошо горящие пиломатериалы. Огонь обнаружили не сразу. Поэтому пламя успело распространиться по всему предприятию до того, как приехали пожарные.

Еще одна сложность в тушении — ближайший гидрант был только в трех километрах от места ЧП. Воду пришлось подвозить.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пламя могло перекинуться на автостоянку, расположенную неподалеку от цеха. Ее удалось защитить.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняют специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU