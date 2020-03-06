В Челябинске суд обязал чиновников обеспечить ребенка лекарством за 20 миллионов
Нике Бородулиной два года. Она — долгожданный ребенок в семье, родилась в результате процедуры ЭКО. У папы девочки диагностировано бесплодие, потому семья обратилась за донорским биоматериалом.
Спинально-мышечную атрофию (СМА), генетическое заболевание, врачи обнаружили у ребенка в шесть месяцев, и с тех пор жизнь семьи — это битва за никино здоровье. Причина болезни - мутация гена у донора спермы.
Коварство СМА в том, что болезнь медленно убивает мышцы. Со временем перестают работать внутренние органы. Наступает паралич дыхания.
Чтобы Ника жила, ей требуется препарат «Спинраза». Стоимость курса — около 20 млн. руб. Лекарство назначается пожизненно и максимально замедляет развитие болезни.
Суд Центрального района Челябинска обязал региональное министерство здравоохранения немедля обеспечить ребенка жизненно важным препаратом. Впрочем, решение еще может быть обжаловано ответчиком в лице министерства.
К сожалению, «Спинраза» не входит в утвержденный правительством льготный перечень лекарств. Ранее чиновники уже отказывали в помощи ребенку.
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ИСТОЧНИК KP.RU