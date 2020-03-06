Поиски Семена Тютюева 2020 в Челябинске: близкие обратились за помощью ко всем россиянам

6 Март 2020 2020-03-06T09:51:36+03:00

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В Челябинской области продолжаются поиски 30-летнего бизнесмена и депутата Семена Тютюева, который пропал в ночь на 22 февраля. Ближе к полуночи мужчина поехал в супермаркет «Лента» на улице Академика Королева и пропал после разговора с незнакомым мужчиной. Моменты их общения попали на записи видеокамер.

Молодой мужчина, который, возможно, сознательно ждал Семена у выхода из магазина, купил три банки какого-то энергетика, скотч и перчатки. Это наталкивает на мысли о криминальной подоплеке пропажи. Но обстоятельства, при которых пропал Тютюев до сих пор не известны. По одной из версий, Семен положил в багажник покупки и сел в чужую машину с новым знакомым. Однако четкого изображения этого момента в записях видеокамеры нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Однако о ходе дела силовики не докладывают даже родным. На этой неделе супруга Семена пошла на отчаянный шаг. Она еще раз выложила в социальные сети изображение незнакомца. И попросила всех неравнодушных распространить его по другим регионам. Возможно, кто-то узнает этого человека.

В Челябинске пропал мужчина.На этом видео незнакомец, с которым общался Семен. Видео: запись с видеокамер в магазине.

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ИСТОЧНИК KP.RU