2020-03-06T09:51:36+03:00
Происшествия

Поиски Семена Тютюева 2020 в Челябинске: близкие обратились за помощью ко всем россиянам

Родные не исключают, что к пропаже бизнесмена причастен житель другого региона страны
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Семен Тютюев. Фото: из семейного архива.Семен Тютюев. Фото: из семейного архива.
Изменить размер текста:

В Челябинской области продолжаются поиски 30-летнего бизнесмена и депутата Семена Тютюева, который пропал в ночь на 22 февраля. Ближе к полуночи мужчина поехал в супермаркет «Лента» на улице Академика Королева и пропал после разговора с незнакомым мужчиной. Моменты их общения попали на записи видеокамер.

Молодой мужчина, который, возможно, сознательно ждал Семена у выхода из магазина, купил три банки какого-то энергетика, скотч и перчатки. Это наталкивает на мысли о криминальной подоплеке пропажи. Но обстоятельства, при которых пропал Тютюев до сих пор не известны. По одной из версий, Семен положил в багажник покупки и сел в чужую машину с новым знакомым. Однако четкого изображения этого момента в записях видеокамеры нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Однако о ходе дела силовики не докладывают даже родным. На этой неделе супруга Семена пошла на отчаянный шаг. Она еще раз выложила в социальные сети изображение незнакомца. И попросила всех неравнодушных распространить его по другим регионам. Возможно, кто-то узнает этого человека.

В Челябинске пропал мужчина.На этом видео незнакомец, с которым общался Семен. Видео: запись с видеокамер в магазине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, что случилось?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Топором по голове»: избившим собаку на глазах у прохожих в Челябинской области вынесли приговор
В Челябинске продан пивзовод «Балтика»
В Челябинске мошенница воровала деньги с банковских карт
Водитель машины, пострадавшей в аварии с Андреем Косиловым, дал показания в суде
Алексей Текслер призвал мужчин признаваться женщинам в любви
Кинотеатры Челябинска поймали LGBT-вирус: горожанам советуют не ходить в кино
В Магнитогорске зеки делают итальянскую мебель, котлеты и остановки
Целое море цветов: в Челябинск завезли сотни тысяч растений к 8 Марта
Розы из Эквадора и хризантемы из Нидерландов: откуда в Челябинск везут весеннюю красоту
Губернатор Алексей Текслер и пианист Денис Мацуев поздравили женщин с 8 марта
Поиски Семена Тютюева 2020 в Челябинске: близкие обратились за помощью ко всем россиянам