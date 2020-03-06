Губернатор Алексей Текслер и пианист Денис Мацуев поздравили женщин с 8 марта

6 Март 2020 2020-03-06T10:17:30+03:00

Губернатор Алексей Текслер и пианист-виртуоз Денис Мацуев: фото на память. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Изменить размер текста: A A

Музыкальный фестиваль, который с удовольствием проводит в Челябинске народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев, — большой и долгожданный праздник для горожан.

Денис Леонидович по-особенному трепетно относится к нашему городу. Он активно способствовал появлению в Челябинске симфонического оркестра, презентовал его петербургской публике в ноябре прошлого года, во время VIII Международного культурного форума.

5 марта концерт с участием Мацуева, состоявшийся в рамках фестивальной программы, посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.

На сцену вместе с Мацуевым вышли скрипач Сергей Крылов и виолончелист Александр Бузлов Звучали произведения Бетховена и Чайковского.

А после в аккаунте Алексея Текслера социальной сети Инстаграм появилось фото губернатора с музыкантом. И обращение к прекрасным жительницам Челябинской области: «Милые женщины! Примите от нас с Денисом Мацуевым искренние поздравления с наступающим праздником 8 Марта!».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU