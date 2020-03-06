2020-03-06T10:17:30+03:00
Общество

Губернатор Алексей Текслер и пианист Денис Мацуев поздравили женщин с 8 марта

Глава Челябинской области посетил концерт популярного фестиваля «Денис Мацуев представляет…»
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Алексей Текслер и пианист-виртуоз Денис Мацуев: фото на память. Фото: instagram.com/alexeytexler.officialГубернатор Алексей Текслер и пианист-виртуоз Денис Мацуев: фото на память. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
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Музыкальный фестиваль, который с удовольствием проводит в Челябинске народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев, — большой и долгожданный праздник для горожан.

Денис Леонидович по-особенному трепетно относится к нашему городу. Он активно способствовал появлению в Челябинске симфонического оркестра, презентовал его петербургской публике в ноябре прошлого года, во время VIII Международного культурного форума.

5 марта концерт с участием Мацуева, состоявшийся в рамках фестивальной программы, посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.

На сцену вместе с Мацуевым вышли скрипач Сергей Крылов и виолончелист Александр Бузлов Звучали произведения Бетховена и Чайковского.

А после в аккаунте Алексея Текслера социальной сети Инстаграм появилось фото губернатора с музыкантом. И обращение к прекрасным жительницам Челябинской области: «Милые женщины! Примите от нас с Денисом Мацуевым искренние поздравления с наступающим праздником 8 Марта!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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