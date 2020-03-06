2020-03-06T11:24:34+03:00
Общество

Розы из Эквадора и хризантемы из Нидерландов: откуда в Челябинск везут весеннюю красоту

Россельхознадзор рассказал, как продавцы цветов готовятся к празднику
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Ни одна женщина - юная или взрослая - не откажется от такой красоты.Ни одна женщина - юная или взрослая - не откажется от такой красоты.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За две недели до 8 Марта цветочные магазины завезли на Южный Урал тонны цветов. В Россельхознадзоре подсчитали, что именно. В регион пришли 320 тысяч цветочков в срезе и 14 тысяч — в горшках.

— В основном цветы ввозились из Московской области, куда прибыли из разных стран и прошли растаможку в международных аэропортах, — замечают в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

Но российских цветов среди них очень мало. Весенняя красота летит к нам самолетами со всего мира. Самым популярным цветком остается роза. Ее привозят из Эквадора. Накануне праздника в регион поступили 260 тысяч капризных цветков. Популярные гвоздички — 45 тысяч, их везут из Колумбии. Около 6,5 тысяч хризантем доставили из Нидерландов. А вот зелень, которой украшают букеты, как правило, прилетает из Кении и Израиля.

Кстати, не все цветы останутся в регионе. Часть из них отправят дальше — в Казахстан. Там тоже встречают традиционный женский праздник.

Справедливости ради стоит отметить, что часть цветов выращивают в самой Челябинской области, в теплицах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А какие цветы покупаете вы?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Топором по голове»: избившим собаку на глазах у прохожих в Челябинской области вынесли приговор
В Челябинске продан пивзовод «Балтика»
В Челябинске мошенница воровала деньги с банковских карт
Водитель машины, пострадавшей в аварии с Андреем Косиловым, дал показания в суде
Алексей Текслер призвал мужчин признаваться женщинам в любви
Кинотеатры Челябинска поймали LGBT-вирус: горожанам советуют не ходить в кино
В Магнитогорске зеки делают итальянскую мебель, котлеты и остановки
Целое море цветов: в Челябинск завезли сотни тысяч растений к 8 Марта
Розы из Эквадора и хризантемы из Нидерландов: откуда в Челябинск везут весеннюю красоту
Губернатор Алексей Текслер и пианист Денис Мацуев поздравили женщин с 8 марта
Поиски Семена Тютюева 2020 в Челябинске: близкие обратились за помощью ко всем россиянам