Розы из Эквадора и хризантемы из Нидерландов: откуда в Челябинск везут весеннюю красоту

6 Март 2020 2020-03-06T11:24:34+03:00

Ни одна женщина - юная или взрослая - не откажется от такой красоты. Фото: Мария ЛЕНЦ

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За две недели до 8 Марта цветочные магазины завезли на Южный Урал тонны цветов. В Россельхознадзоре подсчитали, что именно. В регион пришли 320 тысяч цветочков в срезе и 14 тысяч — в горшках.

— В основном цветы ввозились из Московской области, куда прибыли из разных стран и прошли растаможку в международных аэропортах, — замечают в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области.

Но российских цветов среди них очень мало. Весенняя красота летит к нам самолетами со всего мира. Самым популярным цветком остается роза. Ее привозят из Эквадора. Накануне праздника в регион поступили 260 тысяч капризных цветков. Популярные гвоздички — 45 тысяч, их везут из Колумбии. Около 6,5 тысяч хризантем доставили из Нидерландов. А вот зелень, которой украшают букеты, как правило, прилетает из Кении и Израиля.

Кстати, не все цветы останутся в регионе. Часть из них отправят дальше — в Казахстан. Там тоже встречают традиционный женский праздник.

Справедливости ради стоит отметить, что часть цветов выращивают в самой Челябинской области, в теплицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU