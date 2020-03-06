2020-03-06T10:57:14+03:00
Общество

Целое море цветов: в Челябинск завезли сотни тысяч растений к 8 Марта

Ароматные партии в букетах и горшках — все, что порадует милых дам
Ольга АНТОНОВА
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Цветы - главный символ нежного весеннего праздника - прибыли в Челябинскую область.Цветы - главный символ нежного весеннего праздника - прибыли в Челябинскую область.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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320 тысяч срезанных цветов и 15 тысяч горшечных растений прибыли в Челябинскую область накануне Международного женского дня. Цветы доставлены из Колумбии, Израиля, Кении, Эквадора, Нидерландов.

Например, из Эквадора на Южный Урал поступило 260 тыс. срезов. Колумбия поставила 45 тыс. гвоздик. По пять тыс. зеленых веток поступило из Кении и Израиля.

Нидерланды вырастили для прекрасных жительниц Челябинской области 6,5 тыс. хризантем.

Впрочем, есть в цветочных магазинах Челябинска и представители «местной» флоры: растения, выращенные в тепличных хозяйствах Южного Урала.

Первые партии начали поступать в середине февраля. Основные поставки завершились к 4 марта.

— Вредителей на цветах — главном символе Международного женского дня — не обнаружено. Все партии прошли контроль наших инспекторов, — рассказала пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль. — У каждой партии есть фитосанитарные документы.

Ароматными партиями Челябинская область поделится с соседним Казахстаном: туда отправится 170 тыс. срезов — заграничных и нашей, уральской «закалки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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