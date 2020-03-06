В Магнитогорске зеки делают итальянскую мебель, котлеты и остановки

6 Март 2020 2020-03-06T13:08:39+03:00

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Чтобы не сидеть у государства на шее, а зарабатывать, в колонии № 18 Магнитогорска решили развивать производство по нескольким востребованным направлениям. 40 рабочих смогут оплачивать алименты, погашать иски по возмещению причиненного ими ущерба.

Одно из производств — мебель премиум-сегмента в духе итальянских краснодеревщиков. Это в отряде спальное место рабочего — скромная типовая металлическая кровать с тощеньким матрасом. А трудится он над кроватями, украшенными вензелям, комодами и тумбочками в модном цвете ванили и слоновой кости.

— В производстве мебели используются только дорогие породы дерева, причем, часто редких сортов, дорогостоящие материалы для обивки, качественная фурнитура, устойчивая к влаге, загрязнениям и механическим воздействиям, — сообщили в пресс-службе ГУФСИн по Челябинской области.

Осужденные также выпускают рыбные котлеты и делают остановки. Фото: 74.fsin.su

Кроме мебели в колонии Магнитогорска осужденные выпускают рыбные котлеты марки «Рыбацкие котлеты «Нежные». Продукция пойдет в магазины Челябинской области.

А по контракту с мэрией Магнитогорска колония изготовит 61 остановочный комплекс.

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ИСТОЧНИК KP.RU