В Магнитогорске зеки делают итальянскую мебель, котлеты и остановки
Чтобы не сидеть у государства на шее, а зарабатывать, в колонии № 18 Магнитогорска решили развивать производство по нескольким востребованным направлениям. 40 рабочих смогут оплачивать алименты, погашать иски по возмещению причиненного ими ущерба.
Одно из производств — мебель премиум-сегмента в духе итальянских краснодеревщиков. Это в отряде спальное место рабочего — скромная типовая металлическая кровать с тощеньким матрасом. А трудится он над кроватями, украшенными вензелям, комодами и тумбочками в модном цвете ванили и слоновой кости.
— В производстве мебели используются только дорогие породы дерева, причем, часто редких сортов, дорогостоящие материалы для обивки, качественная фурнитура, устойчивая к влаге, загрязнениям и механическим воздействиям, — сообщили в пресс-службе ГУФСИн по Челябинской области.
Осужденные также выпускают рыбные котлеты и делают остановки. Фото: 74.fsin.su
Кроме мебели в колонии Магнитогорска осужденные выпускают рыбные котлеты марки «Рыбацкие котлеты «Нежные». Продукция пойдет в магазины Челябинской области.
А по контракту с мэрией Магнитогорска колония изготовит 61 остановочный комплекс.
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ИСТОЧНИК KP.RU