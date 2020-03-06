Алексей Текслер призвал мужчин признаваться женщинам в любви
Поздравление с грядущим День 8 марта губернатора Алексей Текслера наполнено романтикой. В ролике глава региона предстает не в официальном костюме-тройке, а в мягком джемпере цвета весеннего солнца.
— Для тебя нет преград. Ты такая красивая. Я всегда буду заботиться о тебе. Ты — мое счастье. Ты наполняешь мою жизнь смыслом. Я люблю тебя, — говорит Алексей Текслер. — Дорогие, милые женщины. Я очень хочу, чтобы мужчины говорили вам эти слова каждый день. Ведь вы — самое важное, что есть у нас. Поздравляю с прекрасным праздником — 8 марта. Будьте счастливы в каждом мгновении своей жизни.
Напомним, ранее на своей странице в социальной сети Инстаграм губернатор Алексей Текслер поздравил жительниц Челябинской области вместе с прославленным пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым.
Губернатор Челябинской области поздравляет женщин с 8 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU