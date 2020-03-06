Водитель машины, пострадавшей в аварии с Андреем Косиловым, дал показания в суде

6 Март 2020 2020-03-06T12:20:17+03:00

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В пятницу, 6 марта, Аргаяшский районный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о ДТП с участием бывшего вице-губернатора области Андрея Косилова. На вопросы судьи ответил водитель второй машины — Никита Лобанов. Ради этого он приехал из Свердловской области.

В суде Никита Лобанов признался, что не помнит момент ДТП и тот участок дороги, где случилась авария. После столкновения молодой человек получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. Обо всем, что случилось, он узнал от родителей, а потом посмотрел записи ДТП.

Напомним, авария произошла в конце июля 2019 года. Lexus Косилов пошел на обгон на закругленном участке дороги и протаранил идущую навстречу «Ладу». Водитель и два пассажира отечественной машины получили травмы. Одна из пострадавших — Настя Вяткина — до сих пор не в состоянии обслуживать себя самостоятельно, она не видит и не может говорить. Девушка проходит реабилитацию в одном из частных центров Екатеринбурга. Никита и Настя требуют от Андрея Косилова выплатить им материальную компенсацию. Лобанов просит три миллиона, а Вяткина — десять миллионов рублей.

Андрей Косилов не признает свою вину и считает слишком завышенной сумму компенсации. Бывший вице-губернатор находится под подпиской о невыезде, на его имущество наложен арест.

Гособвинитель обвиняет Косилова в преступной халатности.

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ИСТОЧНИК KP.RU