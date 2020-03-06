2020-03-06T13:01:03+03:00
Происшествия

В Челябинске мошенница воровала деньги с банковских карт

Под видом покупательницы детских товаров молодая женщина входила в доверие к продавцам
Ольга АНТОНОВА
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Доверчивые продавцы детских товаров сообщали мошеннице из Челябинска секретные пароли к своим банковским картам.Доверчивые продавцы детских товаров сообщали мошеннице из Челябинска секретные пароли к своим банковским картам.Фото: Анастасия Осипова
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Советский районный суд приступает к рассмотрению дела, фигурант которого — 21-летняя жительница Челябинска. Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, в Интернете обвиняемая находила объявления о продаже детских товаров: кроваток, колясок, игрушек.

Входя в доверие продавцам, она выведывая номера банковских карт, сроки их действий, код-идентификатор. Люди сообщали незнакомке пароли, поступающие в смс-сообщениях.

— После получения всех необходимых сведений для списания денежных средств жительница города Челябинска перечисляла различные суммы на свой электронный кошелек, — сообщают в надзорном ведомстве.

Преступная добыча обвиняемой — более 90 тыс. руб. Деньги были списаны со счетов жителей разных регионов страны.

Мошенницу вывели на чистую воду во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело, и в рамках расследования, в обеспечение заявленных потерпевшими гражданских исков, имущество обвиняемой было арестовано.

Мошеннице грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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