В Челябинске мошенница воровала деньги с банковских карт
Советский районный суд приступает к рассмотрению дела, фигурант которого — 21-летняя жительница Челябинска. Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, в Интернете обвиняемая находила объявления о продаже детских товаров: кроваток, колясок, игрушек.
Входя в доверие продавцам, она выведывая номера банковских карт, сроки их действий, код-идентификатор. Люди сообщали незнакомке пароли, поступающие в смс-сообщениях.
— После получения всех необходимых сведений для списания денежных средств жительница города Челябинска перечисляла различные суммы на свой электронный кошелек, — сообщают в надзорном ведомстве.
Преступная добыча обвиняемой — более 90 тыс. руб. Деньги были списаны со счетов жителей разных регионов страны.
Мошенницу вывели на чистую воду во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело, и в рамках расследования, в обеспечение заявленных потерпевшими гражданских исков, имущество обвиняемой было арестовано.
Мошеннице грозит до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU