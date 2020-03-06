В Челябинске продан пивзовод «Балтика»

6 Март 2020 2020-03-06T13:18:33+03:00

Пива нет. В Челябинске продана площадка бывшего филиала компании "Балтика". Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пивоваренная компания «Балтика» продала имущественный комплекс принадлежавшего ей предприятия в Челябинске — сумма сделки не раскрывается, средства будут направлены на развитие бизнеса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Площадка была закрыта в 2015 году. Уволенным сотрудникам тогда выплатили все положенные деньги. На заводе работало 295 сотрудников.

Покупателем имущественного комплекса в Челябинске стал местный инвестор, занимающийся сдачей в аренду коммерческой недвижимости.

Общая площадь объекта в Челябинске составляет 61 тыс. кв. метров, участка — 5,3 гектара. На территории расположено 12 зданий, есть железнодорожные пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU