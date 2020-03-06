2020-03-06T13:18:33+03:00
Общество

В Челябинске продан пивзовод «Балтика»

Новый собственник занимается сдачей в аренду объектов коммерческой недвижимости
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Пива нет. В Челябинске продана площадка бывшего филиала компании "Балтика".Пива нет. В Челябинске продана площадка бывшего филиала компании "Балтика".Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пивоваренная компания «Балтика» продала имущественный комплекс принадлежавшего ей предприятия в Челябинске — сумма сделки не раскрывается, средства будут направлены на развитие бизнеса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Площадка была закрыта в 2015 году. Уволенным сотрудникам тогда выплатили все положенные деньги. На заводе работало 295 сотрудников.

Покупателем имущественного комплекса в Челябинске стал местный инвестор, занимающийся сдачей в аренду коммерческой недвижимости.

Общая площадь объекта в Челябинске составляет 61 тыс. кв. метров, участка — 5,3 гектара. На территории расположено 12 зданий, есть железнодорожные пути.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Топором по голове»: избившим собаку на глазах у прохожих в Челябинской области вынесли приговор
В Челябинске продан пивзовод «Балтика»
В Челябинске мошенница воровала деньги с банковских карт
Водитель машины, пострадавшей в аварии с Андреем Косиловым, дал показания в суде
Алексей Текслер призвал мужчин признаваться женщинам в любви
Кинотеатры Челябинска поймали LGBT-вирус: горожанам советуют не ходить в кино
В Магнитогорске зеки делают итальянскую мебель, котлеты и остановки
Целое море цветов: в Челябинск завезли сотни тысяч растений к 8 Марта
Розы из Эквадора и хризантемы из Нидерландов: откуда в Челябинск везут весеннюю красоту
Губернатор Алексей Текслер и пианист Денис Мацуев поздравили женщин с 8 марта
Поиски Семена Тютюева 2020 в Челябинске: близкие обратились за помощью ко всем россиянам